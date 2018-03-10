GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ
JBLOEBC:LX
94.81
CHF
0.33
0.35%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.09 - 96.76
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
2.91%
前日終値
94.48
52週レンジ
86.09 - 96.76
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
94.81
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
10.120
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.95%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796MF:GOV
|483.58 千
|479.80 百万
|7.07
|
EI138329:COR
|986.77 千
|320.80 百万
|4.73
|
EI822061:COR
|849.27 百万
|307.48 百万
|4.53
|
CP507394:COR
|2.96 百万
|242.36 百万
|3.57
|
EG111637:COR
|41.39 百万
|233.85 百万
|3.45
|
EJ037061:COR
|10.74 百万
|197.11 百万
|2.91
|
EJ060294:COR
|519.77 千
|165.93 百万
|2.45
|
ED202883:COR
|28.16 百万
|163.41 百万
|2.41
|
EH683451:COR
|26.85 百万
|163.17 百万
|2.41
|
UV416829:COR
|1.89 十億
|162.04 百万
|2.39
企業概要
GAMマルチボンド－ローカル・エマージング・ボンド（GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM