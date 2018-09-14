GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ

JBLEECA:LX
70.94
USD
0.40
0.57%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
69.87 - 84.68
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
-10.45%
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前日終値
70.54
52週レンジ
69.87 - 84.68
1年トータルリターン
-10.36%
年初来リターン
-10.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
70.94
資産総額 (十億 USD) ( 09/13/2018)
8.727
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 11/07/2017)
5.05
直近配当利回り（税込）
7.12%
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796PD:GOV
690.00 千 666.04 百万 7.36
JV534152:COR
2.12 百万 494.52 百万 5.47
EI822061:COR
1.33 十億 493.61 百万 5.46
EG111637:COR
86.74 百万 428.49 百万 4.74
EJ060294:COR
1.50 百万 371.21 百万 4.10
CP507394:COR
4.25 百万 331.42 百万 3.66
912796NQ:GOV
270.00 千 261.89 百万 2.90
EI258596:COR
4.06 百万 245.77 百万 2.72
EJ037061:COR
13.61 百万 225.85 百万 2.50
AN574656:COR
941.00 千 220.31 百万 2.44
企業概要
GAMマルチボンド－ローカル・エマージング・ボンド（GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM