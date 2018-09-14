GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ
JBLEECA:LX
70.94
USD
0.40
0.57%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
69.87 - 84.68
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
-10.45%
前日終値
70.54
52週レンジ
69.87 - 84.68
1年トータルリターン
-10.36%
年初来リターン
-10.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
70.94
資産総額 (十億 USD) ( 09/13/2018)
8.727
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 11/07/2017)
5.05
直近配当利回り（税込）
7.12%
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.30%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796PD:GOV
|690.00 千
|666.04 百万
|7.36
|
JV534152:COR
|2.12 百万
|494.52 百万
|5.47
|
EI822061:COR
|1.33 十億
|493.61 百万
|5.46
|
EG111637:COR
|86.74 百万
|428.49 百万
|4.74
|
EJ060294:COR
|1.50 百万
|371.21 百万
|4.10
|
CP507394:COR
|4.25 百万
|331.42 百万
|3.66
|
912796NQ:GOV
|270.00 千
|261.89 百万
|2.90
|
EI258596:COR
|4.06 百万
|245.77 百万
|2.72
|
EJ037061:COR
|13.61 百万
|225.85 百万
|2.50
|
AN574656:COR
|941.00 千
|220.31 百万
|2.44
企業概要
GAMマルチボンド－ローカル・エマージング・ボンド（GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM