GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ
JBLE:SW
SIX Swiss Ex
314.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
前日終値
314.00
52週レンジ
297.10 - 319.00
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
4.11%
出来高
0
前日終値
314.00
52週レンジ
297.10 - 319.00
1年トータルリターン
13.03%
年初来リターン
4.11%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
10.120
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
5.44%
3年トータルリターン
4.15%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796MF:GOV
|483.58 千
|479.80 百万
|7.07
|
EI138329:COR
|986.77 千
|320.80 百万
|4.73
|
EI822061:COR
|849.27 百万
|307.48 百万
|4.53
|
CP507394:COR
|2.96 百万
|242.36 百万
|3.57
|
EG111637:COR
|41.39 百万
|233.85 百万
|3.45
|
EJ037061:COR
|10.74 百万
|197.11 百万
|2.91
|
EJ060294:COR
|519.77 千
|165.93 百万
|2.45
|
ED202883:COR
|28.16 百万
|163.41 百万
|2.41
|
EH683451:COR
|26.85 百万
|163.17 百万
|2.41
|
UV416829:COR
|1.89 十億
|162.04 百万
|2.39
企業概要
GAMマルチボンド－ローカル・エマージング・ボンド（GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM