Multipartner Sicav - Konwave

JBKJCYE:LX
12,110.00
JPY
145.00
1.21%
更新日時 2018/09/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11,827.00 - 14,260.00
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-10.00%
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前日終値
11,965.00
52週レンジ
11,827.00 - 14,260.00
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-10.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
12,110
資産総額 (百万 JPY) ( 09/14/2018)
911.578
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SCHACHTLE MARCO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7203:JP
トヨタ自動車
11.60 千 4.39 百万 4.25
4568:JP
第一三共
11.30 千 2.53 百万 2.45
6758:JP
ソニー
8.00 千 2.39 百万 2.32
4911:JP
資生堂
4.00 千 1.86 百万 1.80
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
53.00 千 1.76 百万 1.71
8966:JP
平和不動産リート投資法人
300.00 1.75 百万 1.69
8028:JP
ﾕﾆｰ･ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
2.70 千 1.66 百万 1.61
9983:JP
ファーストリテイリング
600.00 1.61 百万 1.56
4751:JP
サイバーエージェント
4.50 千 1.58 百万 1.53
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
6.70 千 1.52 百万 1.47
企業概要
Multipartner Sicav - Konwave Japan Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The fund's objective to achieve a long-term capital growth.The fund invests at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of in Japan based companies. One third can be invested in convertible or option loans.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM