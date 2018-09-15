Multipartner Sicav - Konwave
JBKJCHU:LX
119.61
USD
1.44
1.22%
更新日時 2018/09/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.72 - 138.39
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-8.23%
前日終値
118.17
52週レンジ
116.72 - 138.39
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-8.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
119.61
資産総額 (百万 JPY) ( 09/14/2018)
911.578
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SCHACHTLE MARCO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.58%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|11.60 千
|4.39 百万
|4.25
|
4568:JP
第一三共
|11.30 千
|2.53 百万
|2.45
|
6758:JP
ソニー
|8.00 千
|2.39 百万
|2.32
|
4911:JP
資生堂
|4.00 千
|1.86 百万
|1.80
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|53.00 千
|1.76 百万
|1.71
|
8966:JP
平和不動産リート投資法人
|300.00
|1.75 百万
|1.69
|
8028:JP
ﾕﾆｰ･ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|2.70 千
|1.66 百万
|1.61
|
9983:JP
ファーストリテイリング
|600.00
|1.61 百万
|1.56
|
4751:JP
サイバーエージェント
|4.50 千
|1.58 百万
|1.53
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|6.70 千
|1.52 百万
|1.47
企業概要
Multipartner Sicav - Konwave Japan Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The fund's objective to achieve a long-term capital growth.The fund invests at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of in Japan based companies. One third can be invested in convertible or option loans.
住所Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号41-58-426-6000 Tel
WebサイトFUNDS.GAM.COM