企業概要

GAMマルチストック：日本株（GAM Multistock - Japan Equity）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資本成長を目指す。純資産の3分の2以上を日本に登記事務所がある企業、もしくは日本を中心に事業活動を行う企業の株式および他のエクイティ商品から厳選された銘柄に投資する。