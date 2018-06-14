GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ:日本株
JBJPEBH:LX
142.12
EUR
1.57
1.09%
更新日時 0:19 JST 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.05 - 155.09
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
-3.45%
前日終値
143.69
52週レンジ
127.05 - 155.09
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
142.12
資産総額 (十億 JPY) ( 06/14/2018)
188.998
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ERNST WALTER GLANZMANN / CARLO CAPAUL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7267:JP
本田技研工業
|2.22 百万
|8.36 十億
|3.76
|
8591:JP
オリックス
|3.60 百万
|7.56 十億
|3.40
|
9020:JP
東日本旅客鉄道
|628.60 千
|7.16 十億
|3.22
|
5108:JP
ブリヂストン
|1.48 百万
|6.82 十億
|3.07
|
8309:JP
三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|1.47 百万
|6.64 十億
|2.99
|
7203:JP
トヨタ自動車
|842.00 千
|6.27 十億
|2.82
|
4684:JP
オービック
|679.90 千
|5.99 十億
|2.69
|
6273:JP
ＳＭＣ
|111.00 千
|5.96 十億
|2.68
|
6594:JP
日本電産
|321.10 千
|5.74 十億
|2.58
|
6586:JP
マキタ
|1.08 百万
|5.56 十億
|2.50
企業概要
GAMマルチストック：日本株（GAM Multistock - Japan Equity）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資本成長を目指す。純資産の3分の2以上を日本に登記事務所がある企業、もしくは日本を中心に事業活動を行う企業の株式および他のエクイティ商品から厳選された銘柄に投資する。
住所GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM