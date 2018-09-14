Syz AM CH Track - CHF Bonds
JBISWC2:SW
102.27
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
101.46 - 105.00
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.99%
前日終値
102.27
52週レンジ
101.46 - 105.00
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
102.27
資産総額 (十億 CHF) ( 09/13/2018)
1.115
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.37962026
直近配当利回り（税込）
1.35%
ファンドマネージャ
MARTIN OETIKER / DANIEL HANNEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.18%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EE190475:COR
|14.99 千
|21.11 百万
|1.73
|
SS102372:COR
|12.09 千
|14.87 百万
|1.22
|
ED991442:COR
|13.62 千
|14.79 百万
|1.21
|
EC915295:COR
|9.80 千
|14.52 百万
|1.19
|
EI220378:COR
|12.87 千
|13.95 百万
|1.14
|
EC071583:COR
|6.88 千
|13.88 百万
|1.14
|
EJ126508:COR
|10.86 千
|13.36 百万
|1.10
|
EF295541:COR
|9.43 千
|12.95 百万
|1.06
|
EI673058:COR
|11.01 千
|12.20 百万
|1.00
|
EJ236439:COR
|9.83 千
|11.58 百万
|0.95
企業概要
Syz AM (CH) Track - CHF Bonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to reflect the reference index as closely as possible. The Fund applies a stratified sampling approach, investing in a broadly diversified portfolio of CHF-denominated bonds of Swiss and foreign issuers.
住所Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号41-58-426-6000 Tel
WebサイトFUNDS.GAM.COM