Syz AM CH Track - CHF Bonds

JBISWC2:SW
102.27
CHF
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更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
101.46 - 105.00
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
102.27
52週レンジ
101.46 - 105.00
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
102.27
資産総額 (十億 CHF) ( 09/13/2018)
1.115
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.37962026
直近配当利回り（税込）
1.35%
ファンドマネージャ
MARTIN OETIKER / DANIEL HANNEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EE190475:COR
14.99 千 21.11 百万 1.73
SS102372:COR
12.09 千 14.87 百万 1.22
ED991442:COR
13.62 千 14.79 百万 1.21
EC915295:COR
9.80 千 14.52 百万 1.19
EI220378:COR
12.87 千 13.95 百万 1.14
EC071583:COR
6.88 千 13.88 百万 1.14
EJ126508:COR
10.86 千 13.36 百万 1.10
EF295541:COR
9.43 千 12.95 百万 1.06
EI673058:COR
11.01 千 12.20 百万 1.00
EJ236439:COR
9.83 千 11.58 百万 0.95
企業概要
Syz AM (CH) Track - CHF Bonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to reflect the reference index as closely as possible. The Fund applies a stratified sampling approach, investing in a broadly diversified portfolio of CHF-denominated bonds of Swiss and foreign issuers.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM