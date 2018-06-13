JB Inversiones FI
JBINVER:SM
5.3128
EUR
0.0018
0.03%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.1582 - 5.4668
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.78%
前日終値
5.3110
52週レンジ
5.1582 - 5.4668
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
5.312784
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
86.382
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JV683161:COR
|6.15 千
|6.15 百万
|8.36
|
SX7EEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ 銀行DE
|219.47 千
|2.94 百万
|4.00
|
EJ947244:COR
|1.45 千
|1.65 百万
|2.24
|
ED539717:COR
|1.63 千
|1.63 百万
|2.21
|
AP251089:COR
|1.43 千
|1.43 百万
|1.94
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|39.00 千
|1.25 百万
|1.70
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|7.74 千
|1.20 百万
|1.63
|
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
|15.97 千
|1.10 百万
|1.49
|
CVS:US
CVSヘルス
|15.68 千
|1.07 百万
|1.46
|
ENG:SM
エナガス
|44.91 千
|1.07 百万
|1.45
企業概要
JB Inversiones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation. The fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with an moderate allocation.
住所Julius Baer Gestion SGIIC S.A.
Paseo De La Castellana 7, Piso 2
28046 Madrid
Spain
電話番号+34 91 432 9900
Webサイトwww.juliusbaer.com