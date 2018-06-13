JB Inversiones FI

JBINVER:SM
5.3128
EUR
0.0018
0.03%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.1582 - 5.4668
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
5.3110
52週レンジ
5.1582 - 5.4668
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
5.312784
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
86.382
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JV683161:COR
6.15 千 6.15 百万 8.36
SX7EEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ 銀行DE
219.47 千 2.94 百万 4.00
EJ947244:COR
1.45 千 1.65 百万 2.24
ED539717:COR
1.63 千 1.63 百万 2.21
AP251089:COR
1.43 千 1.43 百万 1.94
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
39.00 千 1.25 百万 1.70
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
7.74 千 1.20 百万 1.63
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
15.97 千 1.10 百万 1.49
CVS:US
CVSヘルス
15.68 千 1.07 百万 1.46
ENG:SM
エナガス
44.91 千 1.07 百万 1.45
企業概要
JB Inversiones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation. The fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with an moderate allocation.
住所
Julius Baer Gestion SGIIC S.A.
Paseo De La Castellana 7, Piso 2
28046 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 432 9900
Webサイト
www.juliusbaer.com