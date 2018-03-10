GAM Multibond - Emerging Mar
JBIGUDE:LX
105.27
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.23 - 108.59
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
-2.76%
前日終値
105.31
52週レンジ
101.23 - 108.59
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
105.27
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
73.027
設定日
01/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK135183:COR
|4.60 千
|4.88 百万
|5.87
|
EJ008208:COR
|3.90 千
|4.24 百万
|5.10
|
EF685173:COR
|3.30 千
|4.07 百万
|4.89
|
ED291047:COR
|3.15 千
|3.83 百万
|4.61
|
ED796464:COR
|2.50 千
|3.73 百万
|4.49
|
EF330974:COR
|2.50 千
|3.30 百万
|3.97
|
EF021147:COR
|2.50 千
|3.08 百万
|3.71
|
QJ221892:COR
|2.90 千
|2.91 百万
|3.50
|
JK217723:COR
|3.00 千
|2.78 百万
|3.35
|
EH159225:COR
|1.80 千
|2.42 百万
|2.91
企業概要
GAM Multibond - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests primarily in fixed-interest and floating-rates securities issued or guaranteed by issuers with good credit ratings from emerging markets.
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM