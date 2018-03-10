GAM Multibond - Emerging Mar

JBIGUDC:LX
110.02
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.93 - 113.13
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
-2.60%
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前日終値
110.06
52週レンジ
104.93 - 113.13
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
110.02
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
73.027
設定日
01/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK135183:COR
4.60 千 4.88 百万 5.87
EJ008208:COR
3.90 千 4.24 百万 5.10
EF685173:COR
3.30 千 4.07 百万 4.89
ED291047:COR
3.15 千 3.83 百万 4.61
ED796464:COR
2.50 千 3.73 百万 4.49
EF330974:COR
2.50 千 3.30 百万 3.97
EF021147:COR
2.50 千 3.08 百万 3.71
QJ221892:COR
2.90 千 2.91 百万 3.50
JK217723:COR
3.00 千 2.78 百万 3.35
EH159225:COR
1.80 千 2.42 百万 2.91
企業概要
GAM Multibond - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests primarily in fixed-interest and floating-rates securities issued or guaranteed by issuers with good credit ratings from emerging markets.
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM