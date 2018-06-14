GAM Multibond - Emerging Mar

JBIGEUE:LX
96.24
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.27 - 104.59
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-7.10%
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前日終値
96.27
52週レンジ
96.27 - 104.59
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
-7.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
96.24
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
54.549
設定日
01/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK135183:COR
5.20 千 5.79 百万 6.64
EF685173:COR
3.30 千 4.41 百万 5.05
QJ221892:COR
3.90 千 4.15 百万 4.75
ED291047:COR
3.15 千 3.97 百万 4.54
ED796464:COR
2.50 千 3.89 百万 4.45
EF330974:COR
2.50 千 3.55 百万 4.07
EF021147:COR
2.50 千 3.20 百万 3.67
EJ008208:COR
2.80 千 3.18 百万 3.64
JK217723:COR
3.00 千 2.97 百万 3.40
JBEMIUC:LX
GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-新興国市場ｲﾝﾌﾚ連
24.20 千 2.65 百万 3.03
企業概要
GAM Multibond - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests primarily in fixed-interest and floating-rates securities issued or guaranteed by issuers with good credit ratings from emerging markets.
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM