GAM Multibond - Emerging Mar

JBIGEUB:LX
99.52
EUR
0.26
0.26%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.73 - 106.71
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-6.30%
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前日終値
99.26
52週レンジ
98.73 - 106.71
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-6.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
99.52
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
53.246
設定日
01/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ED291047:COR
3.15 千 3.39 百万 7.24
ED796464:COR
2.50 千 3.32 百万 7.09
LW192995:COR
3.20 千 2.85 百万 6.11
EF021147:COR
2.50 千 2.78 百万 5.94
EH159225:COR
1.80 千 2.11 百万 4.51
JK217723:COR
2.40 千 2.03 百万 4.34
QJ221892:COR
2.20 千 1.99 百万 4.25
JK613652:COR
2.00 千 1.72 百万 3.69
EK135183:COR
1.45 千 1.38 百万 2.96
EC434486:COR
1000.00 1.30 百万 2.78
企業概要
GAM Multibond - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests primarily in fixed-interest and floating-rates securities issued or guaranteed by issuers with good credit ratings from emerging markets.
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM