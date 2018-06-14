GAM Multibond - Emerging Mar
JBIGECA:LX
84.18
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.21 - 94.97
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-6.76%
前日終値
84.21
52週レンジ
84.21 - 94.97
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-6.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
84.18
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
54.549
設定日
01/11/2013
直近配当額 ( 11/07/2017)
4
直近配当利回り（税込）
4.75%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK135183:COR
|5.20 千
|5.79 百万
|6.64
|
EF685173:COR
|3.30 千
|4.41 百万
|5.05
|
QJ221892:COR
|3.90 千
|4.15 百万
|4.75
|
ED291047:COR
|3.15 千
|3.97 百万
|4.54
|
ED796464:COR
|2.50 千
|3.89 百万
|4.45
|
EF330974:COR
|2.50 千
|3.55 百万
|4.07
|
EF021147:COR
|2.50 千
|3.20 百万
|3.67
|
EJ008208:COR
|2.80 千
|3.18 百万
|3.64
|
JK217723:COR
|3.00 千
|2.97 百万
|3.40
|
JBEMIUC:LX
GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-新興国市場ｲﾝﾌﾚ連
|24.20 千
|2.65 百万
|3.03
企業概要
GAM Multibond - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests primarily in fixed-interest and floating-rates securities issued or guaranteed by issuers with good credit ratings from emerging markets.
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM