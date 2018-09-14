GAM Multibond - Emerging Mar
JBIGCHB:LX
96.45
CHF
0.25
0.26%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.76 - 103.93
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
-6.60%
前日終値
96.20
52週レンジ
95.76 - 103.93
1年トータルリターン
-7.26%
年初来リターン
-6.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
96.45
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
53.246
設定日
01/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ED291047:COR
|3.15 千
|3.39 百万
|7.24
|
ED796464:COR
|2.50 千
|3.32 百万
|7.09
|
LW192995:COR
|3.20 千
|2.85 百万
|6.11
|
EF021147:COR
|2.50 千
|2.78 百万
|5.94
|
EH159225:COR
|1.80 千
|2.11 百万
|4.51
|
JK217723:COR
|2.40 千
|2.03 百万
|4.34
|
QJ221892:COR
|2.20 千
|1.99 百万
|4.25
|
JK613652:COR
|2.00 千
|1.72 百万
|3.69
|
EK135183:COR
|1.45 千
|1.38 百万
|2.96
|
EC434486:COR
|1000.00
|1.30 百万
|2.78
企業概要
GAM Multibond - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests primarily in fixed-interest and floating-rates securities issued or guaranteed by issuers with good credit ratings from emerging markets.
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM