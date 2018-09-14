Institutional BVG/LPP Flexib
JBIBLA2:SW
125.94
CHF
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
124.06 - 129.26
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.28%
前日終値
125.88
52週レンジ
124.06 - 129.26
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
125.94
資産総額 (十億 CHF) ( 09/13/2018)
2.870
設定日
12/21/2004
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.56588852
直近配当利回り（税込）
1.24%
ファンドマネージャ
ANDREA QUAPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.78%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ISTIMMW:SW
Assetimmo W
|158.57 千
|84.57 百万
|3.21
|
JBBEMUC:LX
GAM Multibond - Emerging Bon
|148.29 千
|74.01 百万
|2.81
|
JBISWBT:SW
GAM Inst Schweizer Wohnbauhy
|407.50 千
|40.68 百万
|1.54
|
ISTIMMG:SW
Assetimmo G
|95.62 千
|39.54 百万
|1.50
|
SIMA:SW
UBS中国不動産ﾌｧﾝﾄﾞ:ｽｲｽﾐｯｸｽﾄS
|335.00 千
|36.58 百万
|1.39
|
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
|472.00 千
|35.53 百万
|1.35
|
JBSWSCD:SW
GAM Swiss Sustainable Compan
|132.00 千
|34.30 百万
|1.30
|
NESN:SW
ネスレ
|400.00 千
|30.76 百万
|1.17
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|116.90 千
|25.78 百万
|0.98
|
CSSMI:SW
iｼｪｱｰｽﾞSMI CH
|285.00 千
|25.64 百万
|0.97
企業概要
Institutional BVG/LPP Flexible Fund is an open-end investment fund incorpora-ted in Switzerland. The Fund invests directly and indirectly in stocks and bonds as well as indirectly in real estate, hedge funds/funds of hedge funds ,private equity and precious metals.
住所Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号41-58-426-6000 Tel
WebサイトFUNDS.GAM.COM