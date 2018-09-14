Institutional BVG/LPP Flexib

JBIBLA2:SW
125.94
CHF
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
124.06 - 129.26
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
125.88
52週レンジ
124.06 - 129.26
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
125.94
資産総額 (十億 CHF) ( 09/13/2018)
2.870
設定日
12/21/2004
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.56588852
直近配当利回り（税込）
1.24%
ファンドマネージャ
ANDREA QUAPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ISTIMMW:SW
Assetimmo W
158.57 千 84.57 百万 3.21
JBBEMUC:LX
GAM Multibond - Emerging Bon
148.29 千 74.01 百万 2.81
JBISWBT:SW
GAM Inst Schweizer Wohnbauhy
407.50 千 40.68 百万 1.54
ISTIMMG:SW
Assetimmo G
95.62 千 39.54 百万 1.50
SIMA:SW
UBS中国不動産ﾌｧﾝﾄﾞ:ｽｲｽﾐｯｸｽﾄS
335.00 千 36.58 百万 1.39
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
472.00 千 35.53 百万 1.35
JBSWSCD:SW
GAM Swiss Sustainable Compan
132.00 千 34.30 百万 1.30
NESN:SW
ネスレ
400.00 千 30.76 百万 1.17
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
116.90 千 25.78 百万 0.98
CSSMI:SW
iｼｪｱｰｽﾞSMI CH
285.00 千 25.64 百万 0.97
企業概要
Institutional BVG/LPP Flexible Fund is an open-end investment fund incorpora-ted in Switzerland. The Fund invests directly and indirectly in stocks and bonds as well as indirectly in real estate, hedge funds/funds of hedge funds ,private equity and precious metals.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM