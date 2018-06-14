Institutional BVG/LPP Flexib

JBIBLA1:SW
118.99
CHF
0.12
0.10%
更新日時 2018/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
114.98 - 121.47
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
119.11
52週レンジ
114.98 - 121.47
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
118.99
資産総額 (十億 CHF) ( 06/13/2018)
2.876
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 12/05/2017)
2.22067439
直近配当利回り（税込）
1.87%
ファンドマネージャ
ANDREA QUAPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI529274:COR
7.50 千 130.54 百万 4.70
ISTIMMW:SW
Assetimmo W
158.57 千 85.75 百万 3.09
JBBEMCE:LX
GAM Multibond - Emerging Bon
331.18 千 44.97 百万 1.62
ISTIMMG:SW
Assetimmo G
95.62 千 40.62 百万 1.46
NOVN:SW
ノバルティス
470.00 千 39.19 百万 1.41
SIMA:SW
UBS中国不動産ﾌｧﾝﾄﾞ:ｽｲｽﾐｯｸｽﾄS
316.12 千 35.25 百万 1.27
NESN:SW
ネスレ
435.00 千 34.88 百万 1.26
JBBEMUC:LX
GAM Multibond - Emerging Bon
65.00 千 32.55 百万 1.17
JBISWBT:SW
GAM Inst Schweizer Wohnbauhy
307.32 千 30.63 百万 1.10
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
115.00 千 26.40 百万 0.95
企業概要
Institutional BVG/LPP Flexible Fund is an open-end investment fund incorpora-ted in Switzerland. The Fund invests directly and indirectly in stocks and bonds as well as indirectly in real estate, hedge funds/funds of hedge funds ,private equity and precious metals.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM