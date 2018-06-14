Institutional BVG/LPP Flexib
JBIBLA1:SW
118.99
CHF
0.12
0.10%
更新日時 2018/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
114.98 - 121.47
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-0.73%
前日終値
119.11
52週レンジ
114.98 - 121.47
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
118.99
資産総額 (十億 CHF) ( 06/13/2018)
2.876
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 12/05/2017)
2.22067439
直近配当利回り（税込）
1.87%
ファンドマネージャ
ANDREA QUAPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.69%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI529274:COR
|7.50 千
|130.54 百万
|4.70
|
ISTIMMW:SW
Assetimmo W
|158.57 千
|85.75 百万
|3.09
|
JBBEMCE:LX
GAM Multibond - Emerging Bon
|331.18 千
|44.97 百万
|1.62
|
ISTIMMG:SW
Assetimmo G
|95.62 千
|40.62 百万
|1.46
|
NOVN:SW
ノバルティス
|470.00 千
|39.19 百万
|1.41
|
SIMA:SW
UBS中国不動産ﾌｧﾝﾄﾞ:ｽｲｽﾐｯｸｽﾄS
|316.12 千
|35.25 百万
|1.27
|
NESN:SW
ネスレ
|435.00 千
|34.88 百万
|1.26
|
JBBEMUC:LX
GAM Multibond - Emerging Bon
|65.00 千
|32.55 百万
|1.17
|
JBISWBT:SW
GAM Inst Schweizer Wohnbauhy
|307.32 千
|30.63 百万
|1.10
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|115.00 千
|26.40 百万
|0.95
企業概要
Institutional BVG/LPP Flexible Fund is an open-end investment fund incorpora-ted in Switzerland. The Fund invests directly and indirectly in stocks and bonds as well as indirectly in real estate, hedge funds/funds of hedge funds ,private equity and precious metals.
住所Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号41-58-426-6000 Tel
WebサイトFUNDS.GAM.COM