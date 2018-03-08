IAM-Gold & Metals Fund
JBIAMGD:SW
2,024.41
CHF
10.78
0.53%
更新日時 2018/03/08
商品分類
FCP
52週レンジ
1,632.81 - 2,295.65
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
-5.51%
前日終値
2,035.19
52週レンジ
1,632.81 - 2,295.65
1年トータルリターン
12.85%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
2,024.41
資産総額 (百万 CHF) ( 03/08/2018)
43.697
設定日
10/07/2002
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.33
直近配当利回り（税込）
0.02%
ファンドマネージャ
MICHEL THETAZ / OLIVIER AESCHLIMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GLEN:LN
ｸﾞﾚﾝｺｱ
|1.21 百万
|5.45 百万
|10.04
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|111.04 千
|5.17 百万
|9.51
|
BHP:AU
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
|243.20 千
|4.95 百万
|9.11
|
FNV:CN
フランコ-ネバダ
|39.65 千
|3.18 百万
|5.85
|
BLT:LN
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
|130.75 千
|2.34 百万
|4.30
|
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
|80.65 千
|2.33 百万
|4.29
|
AAL:LN
アングロ･アメリカン
|118.90 千
|2.15 百万
|3.95
|
RIO:AU
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|39.77 千
|2.10 百万
|3.87
|
VOE:AV
ｳﾞｫｰｽﾄｱﾙﾋﾟﾅ
|34.90 千
|1.99 百万
|3.67
|
5401:JP
新日鐵住金
|80.69 千
|1.93 百万
|3.55
企業概要
IAM - Gold & Metals Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in shares of companies involved with the mining, processing, buying and selling of gold and other precious metals, base metals and bulk commodities (coal and iron ore). The Fund selects stocks from FTSE World Mining Index.
住所Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号41-58-426-6000 Tel
WebサイトFUNDS.GAM.COM