JBﾊﾝﾄ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
JBHT:AV
Vienna
98.05
EUR
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0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
98.05
52週レンジ
75.65 - 103.00
出来高
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前日終値
98.05
52週レンジ
75.65 - 103.00
年初来リターン
3.46%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
10.761
発行済株式数 (百万)
109.755
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.80%
セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Trucking
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企業概要
JBハント・トランスポート・サービシズ（J.B. Hunt Transport Services, Inc.）は物流サービス会社。自動車部品、百貨店向け商品、紙および木材製品、食料品・飲料、プラスチック、化学品、工業原材料および消耗品などさまざまな製品の配送を手掛ける。
住所615 JB Hunt Corporate Drive
Lowell, AR 72745
United States
電話番号1-479-820-0000
Webサイトwww.jbhunt.com