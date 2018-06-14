GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ:ﾍﾙｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

JBHIEEH:LX
119.65
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.77 - 128.34
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.70
52週レンジ
107.77 - 128.34
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
119.65
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
218.706
設定日
01/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE EGGMANN / MIRJAM HEEB
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ESPR:US
ｴｽﾍﾟﾘｵﾝ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
221.27 千 16.04 百万 7.09
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
187.73 千 15.73 百万 6.95
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
83.59 千 11.55 百万 5.11
PFE:US
ファイザー
280.47 千 10.39 百万 4.59
NBIX:US
ﾆｭｰﾛｸﾗｲﾝ･ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｼｽ
117.22 千 10.02 百万 4.43
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
26.16 千 9.10 百万 4.02
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
33.14 千 8.16 百万 3.60
CELG:US
セルジーン
80.44 千 8.14 百万 3.60
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
127.55 千 7.98 百万 3.53
PTLA:US
ﾎﾟｰﾄﾗ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
149.08 千 7.65 百万 3.38
企業概要
GAMマルチストック：ヘルス・イノベーション株（GAM Multistock - Health Innovation Equity）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的キャピタルゲインを目指す。投資対象はヘルスケア関連銘柄。同セクターで新薬開発などが期待される企業に投資する。新興国市場における資産拡大や人口動態変化を基に収益を狙う。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM