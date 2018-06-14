GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ:ﾍﾙｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
JBHIECH:LX
104.53
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.69 - 111.56
年初来リターン
2.53%
前日終値
104.57
52週レンジ
95.69 - 111.56
年初来リターン
2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
104.53
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
218.706
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE EGGMANN / MIRJAM HEEB
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ESPR:US
ｴｽﾍﾟﾘｵﾝ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
|221.27 千
|16.04 百万
|7.09
|
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
|187.73 千
|15.73 百万
|6.95
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|83.59 千
|11.55 百万
|5.11
|
PFE:US
ファイザー
|280.47 千
|10.39 百万
|4.59
|
NBIX:US
ﾆｭｰﾛｸﾗｲﾝ･ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｼｽ
|117.22 千
|10.02 百万
|4.43
|
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
|26.16 千
|9.10 百万
|4.02
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|33.14 千
|8.16 百万
|3.60
|
CELG:US
セルジーン
|80.44 千
|8.14 百万
|3.60
|
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
|127.55 千
|7.98 百万
|3.53
|
PTLA:US
ﾎﾟｰﾄﾗ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|149.08 千
|7.65 百万
|3.38
企業概要
GAMマルチストック：ヘルス・イノベーション株（GAM Multistock - Health Innovation Equity）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的キャピタルゲインを目指す。投資対象はヘルスケア関連銘柄。同セクターで新薬開発などが期待される企業に投資する。新興国市場における資産拡大や人口動態変化を基に収益を狙う。
住所GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM