ＪＢハイファイ
JBHHY:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
114.883
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Consumer Elec & Applc Stores
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企業概要
ＪＢハイファイ (JB Hi-Fi Limited) は音楽・電子製品小売会社。オーストラリア全土に小売店舗を所有する。主な製品は、電子製品、自動車用音響システム、音楽、DVD など。
住所Level 4 Office Tower 2
Chadstone Place
Chadstone, VIC 3148
Australia
電話番号61-3-8530-7333
Webサイトwww.jbhifi.com.au