GAM Multibond - Global Infla
JBGILEC:LX
125.66
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.60 - 130.13
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-3.20%
前日終値
125.69
52週レンジ
125.60 - 130.13
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
125.66
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
49.846
設定日
11/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PETER SCHUETZ
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.64%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JK968543:COR
|983.56
|1.25 百万
|4.32
|
LW153999:COR
|819.64
|982.35 千
|3.39
|
EK969151:COR
|431.67
|979.32 千
|3.38
|
EJ823695:COR
|265.02
|901.74 千
|3.11
|
912828H4:GOV
|874.28
|900.69 千
|3.11
|
912810FH:GOV
|409.82
|829.06 千
|2.86
|
912828B2:GOV
|764.99
|822.88 千
|2.84
|
912828TE:GOV
|764.99
|820.13 千
|2.83
|
912810FR:GOV
|546.42
|813.30 千
|2.81
|
EI595131:COR
|27.32 千
|811.99 千
|2.80
企業概要
GAM Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term above average returns. The Fund invests mainly in inflation linked bonds denominated in various currencies and guaranteed by issuers with a good credit rating from recognized countries. Currency risk is largely hedged.
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM