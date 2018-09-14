ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ﾄﾘﾄﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JANIX:US
NASDAQ GM
34.28
USD
0.14
0.41%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.64 - 34.28
1年トータルリターン
29.32%
年初来リターン
19.44%
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前日終値
34.14
52週レンジ
26.64 - 34.28
1年トータルリターン
29.46%
年初来リターン
19.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
34.28
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
12.100
設定日
02/25/2005
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.05029
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JONATHAN COLEMAN / SCOTT STUTZMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BR:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘｯｼﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
2.32 百万 266.56 百万 2.43
SSNC:US
SS&Cﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
4.58 百万 237.81 百万 2.17
SERV:US
ｻｰﾋﾞｽﾏｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
3.90 百万 231.83 百万 2.11
HEI/A:US
ハイコ
3.67 百万 223.96 百万 2.04
BLKB:US
ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｰ
1.96 百万 200.68 百万 1.83
STE:US
ｽﾃﾘｽ
1.83 百万 191.76 百万 1.75
CTLT:US
ｷｬﾀﾚﾝﾄ
4.39 百万 183.96 百万 1.68
LPLA:US
LPLﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
2.64 百万 173.25 百万 1.58
CDNS:US
ｹｲﾃﾞﾝｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
3.96 百万 171.61 百万 1.56
ON:US
ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
7.36 百万 163.65 百万 1.49
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・トリトン・ファンド（Janus Triton Fund）は、米国籍のオー プンエン型投資信託。中小企業の株式に投資し、キャピタルゲインの獲得を目指す。一般的に、中小企業は株式時価総額が100億ドル未満。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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