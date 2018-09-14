ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ﾄﾘﾄﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JANIX:US
NASDAQ GM
34.28
USD
0.14
0.41%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.64 - 34.28
1年トータルリターン
29.32%
年初来リターン
19.44%
前日終値
34.14
52週レンジ
26.64 - 34.28
1年トータルリターン
29.46%
年初来リターン
19.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
34.28
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
12.100
設定日
02/25/2005
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.05029
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JONATHAN COLEMAN / SCOTT STUTZMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.83%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BR:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘｯｼﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|2.32 百万
|266.56 百万
|2.43
|
SSNC:US
SS&Cﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|4.58 百万
|237.81 百万
|2.17
|
SERV:US
ｻｰﾋﾞｽﾏｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|3.90 百万
|231.83 百万
|2.11
|
HEI/A:US
ハイコ
|3.67 百万
|223.96 百万
|2.04
|
BLKB:US
ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｰ
|1.96 百万
|200.68 百万
|1.83
|
STE:US
ｽﾃﾘｽ
|1.83 百万
|191.76 百万
|1.75
|
CTLT:US
ｷｬﾀﾚﾝﾄ
|4.39 百万
|183.96 百万
|1.68
|
LPLA:US
LPLﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|2.64 百万
|173.25 百万
|1.58
|
CDNS:US
ｹｲﾃﾞﾝｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|3.96 百万
|171.61 百万
|1.56
|
ON:US
ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
|7.36 百万
|163.65 百万
|1.49
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・トリトン・ファンド（Janus Triton Fund）は、米国籍のオー プンエン型投資信託。中小企業の株式に投資し、キャピタルゲインの獲得を目指す。一般的に、中小企業は株式時価総額が100億ドル未満。
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
-