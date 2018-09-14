ｼﾞｬﾅｽ･ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JANFIIY:ID
17,021.00
JPY
23.00
0.13%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,855.00 - 17,672.00
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-2.22%
前日終値
17,044.00
52週レンジ
15,855.00 - 17,672.00
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
17,021
資産総額 (百万 JPY) ( 09/14/2018)
303.057
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドは、アイルランド籍のアンブレラ・ファンド ジャナス・セレクションのサブファンド。ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンドへの投資を通じて、通常ファンド純資産価額の少なくとも80％を金利収入のある米国の発行体の証券に投資し、元本の保全を図りつつ、金利収入と証券価格の上昇から構成される総合利回りの最大化を目指す。
住所Janus Capital Trust Manager Limited
Brooklawn House Crampton
Ave/Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号353-1-637-63-26
Webサイトwww.janusinternational.com