ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌｧﾝ
JANEX:US
NASDAQ GM
135.83
USD
0.17
0.13%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.42 - 135.83
1年トータルリターン
23.34%
年初来リターン
15.42%
前日終値
135.66
52週レンジ
110.42 - 135.83
1年トータルリターン
23.49%
年初来リターン
15.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
135.83
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
19.417
設定日
02/16/2010
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.104882
直近配当利回り（税込）
0.08%
ファンドマネージャ
PHILIP WHEATON / BRIAN DEMAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|4.45 百万
|404.38 百万
|2.25
|
AMTD:US
TDｱﾒﾘﾄﾚｰﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|7.33 百万
|401.57 百万
|2.24
|
CSU:CN
ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄｳｴｱ
|498.71 千
|386.81 百万
|2.16
|
TEL:US
TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
|4.15 百万
|373.88 百万
|2.08
|
WEX:US
WEX
|1.93 百万
|368.05 百万
|2.05
|
ST:US
Sensata Technologies Holding
|7.50 百万
|356.62 百万
|1.99
|
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
|10.35 百万
|338.55 百万
|1.89
|
SSNC:US
SS&Cﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|6.49 百万
|336.62 百万
|1.88
|
COO:US
クーパー
|1.37 百万
|323.35 百万
|1.80
|
TEAM:US
ｱﾄﾗｼｱﾝ
|5.13 百万
|320.64 百万
|1.79
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・エンタープライズ・ファンド（Janus Henderson Enterprise Fund）は、米国籍のオープンエン型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。純資 産の80%以上を、購入時に時価総額がラッセル中型株グロース指数の資本規模の12か月平 均以内である中型企業の株式に投資する。
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
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