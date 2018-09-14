ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌｧﾝ

JANEX:US
NASDAQ GM
135.83
USD
0.17
0.13%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.42 - 135.83
1年トータルリターン
23.34%
年初来リターン
15.42%
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前日終値
135.66
52週レンジ
110.42 - 135.83
1年トータルリターン
23.49%
年初来リターン
15.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
135.83
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
19.417
設定日
02/16/2010
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.104882
直近配当利回り（税込）
0.08%
ファンドマネージャ
PHILIP WHEATON / BRIAN DEMAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
4.45 百万 404.38 百万 2.25
AMTD:US
TDｱﾒﾘﾄﾚｰﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
7.33 百万 401.57 百万 2.24
CSU:CN
ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄｳｴｱ
498.71 千 386.81 百万 2.16
TEL:US
TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
4.15 百万 373.88 百万 2.08
WEX:US
WEX
1.93 百万 368.05 百万 2.05
ST:US
Sensata Technologies Holding
7.50 百万 356.62 百万 1.99
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
10.35 百万 338.55 百万 1.89
SSNC:US
SS&Cﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
6.49 百万 336.62 百万 1.88
COO:US
クーパー
1.37 百万 323.35 百万 1.80
TEAM:US
ｱﾄﾗｼｱﾝ
5.13 百万 320.64 百万 1.79
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・エンタープライズ・ファンド（Janus Henderson Enterprise Fund）は、米国籍のオープンエン型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。純資 産の80%以上を、購入時に時価総額がラッセル中型株グロース指数の資本規模の12か月平 均以内である中型企業の株式に投資する。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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