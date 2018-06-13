ジャナス･バランス･ファンド
JANBLIY:ID
24,232.00
JPY
74.00
0.30%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,274.00 - 24,306.00
1年トータルリターン
13.12%
年初来リターン
2.05%
前日終値
24,306.00
52週レンジ
21,274.00 - 24,306.00
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
24,232
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
73.166
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARC PINTO / DARRELL WATTERS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ジャナス・バランス・ファンドは、アイルランド籍のアンブレラ・ファンド ジャナス・ セレクションのサブファンド。ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USバランス ・ファンドへの投資を通じて、成長が見込める米国の普通株式などに純資産価額の40～60%、金利収入が見込める米国の債券などに純資産価額の40～60%を投資し、証券価格の上昇と金利収入により、バランスのとれた運用によるファンド資産の長期的成長を目指す。
住所Janus Capital Trust Manager Limited
Brooklawn House Crampton
Ave/Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号353-1-637-63-26
Webサイトwww.janusinternational.com