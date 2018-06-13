企業概要

ジャナス・バランス・ファンドは、アイルランド籍のアンブレラ・ファンド ジャナス・ セレクションのサブファンド。ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USバランス ・ファンドへの投資を通じて、成長が見込める米国の普通株式などに純資産価額の40～60%、金利収入が見込める米国の債券などに純資産価額の40～60%を投資し、証券価格の上昇と金利収入により、バランスのとれた運用によるファンド資産の長期的成長を目指す。