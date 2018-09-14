ｼﾞｬﾅｽ･ﾄｩｴﾝﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JANAJPY:ID
27,166.00
JPY
25.00
0.09%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22,187.00 - 27,434.00
1年トータルリターン
20.93%
年初来リターン
13.20%
前日終値
27,141.00
52週レンジ
22,187.00 - 27,434.00
1年トータルリターン
20.44%
年初来リターン
13.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
27,166
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
142.335
設定日
11/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARC PINTO
定額申込手数料
6.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、アイルランド籍のアンブレラ・ファンド ジャナ ス・セレクションのサブファンド。ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥ エンティ・ファンドへの投資を通じて、企業の潜在成長性に注目して選択した20～30銘柄に集中投資することにより、長期的なファンド資産の成長を目指す。主として米国の発行体の株式が投資対象となる。
住所Janus Capital Trust Manager Limited
Brooklawn House Crampton
Ave/Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号353-1-637-63-26
Webサイトwww.janusinternational.com