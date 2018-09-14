Janus Henderson Research Fun
JAMRX:US
NASDAQ GM
53.40
USD
0.04
0.07%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.02 - 53.49
1年トータルリターン
23.28%
年初来リターン
15.04%
前日終値
53.36
52週レンジ
43.02 - 53.49
1年トータルリターン
23.28%
年初来リターン
15.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
53.4
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
14.770
設定日
05/03/1993
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.084928
直近配当利回り（税込）
0.16%
ファンドマネージャ
CARMEL WELLSO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.94%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|779.80 千
|869.98 百万
|6.33
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|478.09 千
|812.66 百万
|5.91
|
AAPL:US
アップル
|2.78 百万
|513.86 百万
|3.74
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|5.08 百万
|500.50 百万
|3.64
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|2.75 百万
|364.75 百万
|2.65
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|1.65 百万
|325.19 百万
|2.37
|
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|1.30 百万
|317.88 百万
|2.31
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|1.49 百万
|290.11 百万
|2.11
|
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
|2.06 百万
|281.05 百万
|2.04
|
MO:US
ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|4.45 百万
|252.44 百万
|1.84
企業概要
Janus Henderson Research Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks selected for their growth potential by investing in companies of any size, from larger, well-established companies to smaller, emerging growth companies.
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
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