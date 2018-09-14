Janus Henderson Research Fun

JAMRX:US
NASDAQ GM
53.40
USD
0.04
0.07%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.02 - 53.49
1年トータルリターン
23.28%
年初来リターン
15.04%
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前日終値
53.36
52週レンジ
43.02 - 53.49
1年トータルリターン
23.28%
年初来リターン
15.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
53.4
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
14.770
設定日
05/03/1993
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.084928
直近配当利回り（税込）
0.16%
ファンドマネージャ
CARMEL WELLSO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
779.80 千 869.98 百万 6.33
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
478.09 千 812.66 百万 5.91
AAPL:US
アップル
2.78 百万 513.86 百万 3.74
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
5.08 百万 500.50 百万 3.64
V:US
ﾋﾞｻﾞ
2.75 百万 364.75 百万 2.65
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
1.65 百万 325.19 百万 2.37
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
1.30 百万 317.88 百万 2.31
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
1.49 百万 290.11 百万 2.11
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
2.06 百万 281.05 百万 2.04
MO:US
ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4.45 百万 252.44 百万 1.84
企業概要
Janus Henderson Research Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks selected for their growth potential by investing in companies of any size, from larger, well-established companies to smaller, emerging growth companies.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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