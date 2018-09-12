IFSL James Hambro Harrier Ca
JAMHAMP:LN
1.59
GBP
更新日時 2018/09/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.62
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
1.80%
52週レンジ
1.49 - 1.62
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
1.586
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
37.278
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.5179
直近配当利回り（税込）
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ICSSISD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭ･ｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽ
|1.90 百万
|1.90 百万
|5.10
|
INSLQS3:ID
ｲﾝｻｲﾄ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-英ﾎﾟﾝﾄﾞ
|1.75 百万
|1.75 百万
|4.69
|
FINDLPI:ID
ﾌｨﾝﾄﾞﾚｲﾊﾟｰｸ･ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾝﾄﾞ
|13.10 千
|1.19 百万
|3.19
|
BAREGBU:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
|940.00 千
|1.16 百万
|3.12
|
GARUKAI:LN
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
|670.00 千
|1.12 百万
|2.99
|
GG713308:COR
|284.00
|1.02 百万
|2.75
|
POLGTIS:ID
ﾎﾟｰﾗｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸ
|25.70 千
|950.64 千
|2.55
|
JOHUKYI:LN
J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ英国ｱ
|675.00 千
|947.70 千
|2.54
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|35.90 千
|923.62 千
|2.48
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|137.30 千
|922.18 千
|2.47
企業概要
IFSL James Hambro Harrier Capital Growth Fund is an open-end fund domiciled in the United Kingdom. The fund may invest in all asset classes.
住所James Hambro & Partners LLP
3rd Floor
Ryder Court
14 Ryder Street
London, SW1Y 6QB
電話番号Tel: +44 (0)20 7078 0088
Webサイトwww.jameshambro.com