IFSL James Hambro Harrier Ca

JAMHAMP:LN
1.59
GBP
更新日時 2018/09/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.62
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.49 - 1.62
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
1.586
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
37.278
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.5179
直近配当利回り（税込）
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ICSSISD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭ･ｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽ
1.90 百万 1.90 百万 5.10
INSLQS3:ID
ｲﾝｻｲﾄ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-英ﾎﾟﾝﾄﾞ
1.75 百万 1.75 百万 4.69
FINDLPI:ID
ﾌｨﾝﾄﾞﾚｲﾊﾟｰｸ･ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾝﾄﾞ
13.10 千 1.19 百万 3.19
BAREGBU:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
940.00 千 1.16 百万 3.12
GARUKAI:LN
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
670.00 千 1.12 百万 2.99
GG713308:COR
284.00 1.02 百万 2.75
POLGTIS:ID
ﾎﾟｰﾗｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸ
25.70 千 950.64 千 2.55
JOHUKYI:LN
J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ英国ｱ
675.00 千 947.70 千 2.54
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
35.90 千 923.62 千 2.48
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
137.30 千 922.18 千 2.47
企業概要
IFSL James Hambro Harrier Capital Growth Fund is an open-end fund domiciled in the United Kingdom. The fund may invest in all asset classes.
住所
James Hambro & Partners LLP
3rd Floor
Ryder Court
14 Ryder Street
London, SW1Y 6QB
電話番号
Tel: +44 (0)20 7078 0088
Webサイト
www.jameshambro.com