IFSL James Hambro Harrier Ba

JAMHABI:LN
1.20
GBP
更新日時 2018/09/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.13 - 1.22
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.61%
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52週レンジ
1.13 - 1.22
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
1.202
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
22.944
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.2224
直近配当利回り（税込）
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BAREGBU:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
897.49 千 1.11 百万 4.85
GARUKAI:LN
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
639.10 千 1.06 百万 4.64
ICSSISD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭ･ｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽ
1.00 百万 1.00 百万 4.36
GG713308:COR
270.70 975.46 千 4.25
CFTROJI:LN
ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾛｰｼ
326.15 千 812.47 千 3.54
912828WU:GOV
1.00 千 794.45 千 3.46
EF372237:COR
380.00 716.08 千 3.12
912828H4:GOV
833.00 662.12 千 2.89
POLGTIS:ID
ﾎﾟｰﾗｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸ
14.55 千 538.20 千 2.35
JOHUKYI:LN
J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ英国ｱ
370.00 千 519.48 千 2.26
企業概要
IFSL James Hambro Harrier Balanced Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide a balance of capital and income growth. The Fund invests in equities & fixed interest securities combined, but may also invest in warrants, collective investment schemes, deposits, cash, money markets, among others.
住所
James Hambro & Partners LLP
3rd Floor
Ryder Court
14 Ryder Street
London, SW1Y 6QB
電話番号
Tel: +44 (0)20 7078 0088
Webサイト
www.jameshambro.com