IFSL James Hambro Harrier Ba
JAMHABI:LN
1.20
GBP
更新日時 2018/09/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.13 - 1.22
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.61%
52週レンジ
1.13 - 1.22
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
1.202
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
22.944
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.2224
直近配当利回り（税込）
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BAREGBU:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
|897.49 千
|1.11 百万
|4.85
|
GARUKAI:LN
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
|639.10 千
|1.06 百万
|4.64
|
ICSSISD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭ･ｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽ
|1.00 百万
|1.00 百万
|4.36
|
GG713308:COR
|270.70
|975.46 千
|4.25
|
CFTROJI:LN
ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾛｰｼ
|326.15 千
|812.47 千
|3.54
|
912828WU:GOV
|1.00 千
|794.45 千
|3.46
|
EF372237:COR
|380.00
|716.08 千
|3.12
|
912828H4:GOV
|833.00
|662.12 千
|2.89
|
POLGTIS:ID
ﾎﾟｰﾗｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸ
|14.55 千
|538.20 千
|2.35
|
JOHUKYI:LN
J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ英国ｱ
|370.00 千
|519.48 千
|2.26
企業概要
IFSL James Hambro Harrier Balanced Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide a balance of capital and income growth. The Fund invests in equities & fixed interest securities combined, but may also invest in warrants, collective investment schemes, deposits, cash, money markets, among others.
住所James Hambro & Partners LLP
3rd Floor
Ryder Court
14 Ryder Street
London, SW1Y 6QB
電話番号Tel: +44 (0)20 7078 0088
Webサイトwww.jameshambro.com