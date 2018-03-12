JPﾓﾙｶﾞﾝ中型株ﾊﾞﾘｭｰﾌｧﾝﾄﾞ
JAMCX:US
NASDAQ GM
39.85
USD
0.04
0.10%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.75 - 41.12
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
1.12%
前日終値
39.89
52週レンジ
35.75 - 41.12
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
39.85
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
18.902
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.1801
直近配当利回り（税込）
0.45%
ファンドマネージャ
JONATHAN K L SIMON / LAWRENCE PLAYFORD
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MHK:US
モホーク･インダストリーズ
|1.40 百万
|392.30 百万
|2.03
|
IJGXX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|384.94 百万
|384.94 百万
|1.99
|
MTB:US
M&Tﾊﾞﾝｸ
|1.90 百万
|363.40 百万
|1.88
|
EGN:US
ｴﾅｰｼﾞｪﾝ
|6.75 百万
|352.32 百万
|1.83
|
L:US
ﾛｳｽﾞ
|6.76 百万
|349.32 百万
|1.81
|
EQT:US
EQT
|6.21 百万
|336.92 百万
|1.75
|
WMB:US
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
|9.80 百万
|307.55 百万
|1.59
|
STI:US
サントラスト・バンクス
|4.15 百万
|293.20 百万
|1.52
|
FITB:US
ﾌｨﾌｽ･ｻｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|8.85 百万
|292.92 百万
|1.52
|
TROW:US
T.ﾛｳ･ﾌﾟﾗｲｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.62 百万
|292.34 百万
|1.51
企業概要
JPモルガン中型株バリュー・ファンド（JPMorgan Mid Cap Value Fund）は、米国籍のオ ープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。アドバイザーの裁量によ り、購入時の時価総額が10億ドルから200億ドルのアンダーバリューの普通株に投資す る。
住所JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号1-800-480-4111
Webサイトwww.jpmorganfunds.com