JPﾓﾙｶﾞﾝ中型株ﾊﾞﾘｭｰﾌｧﾝﾄﾞ

JAMCX:US
NASDAQ GM
39.85
USD
0.04
0.10%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.75 - 41.12
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
39.89
52週レンジ
35.75 - 41.12
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
39.85
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
18.902
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.1801
直近配当利回り（税込）
0.45%
ファンドマネージャ
JONATHAN K L SIMON / LAWRENCE PLAYFORD
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MHK:US
モホーク･インダストリーズ
1.40 百万 392.30 百万 2.03
IJGXX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
384.94 百万 384.94 百万 1.99
MTB:US
M&Tﾊﾞﾝｸ
1.90 百万 363.40 百万 1.88
EGN:US
ｴﾅｰｼﾞｪﾝ
6.75 百万 352.32 百万 1.83
L:US
ﾛｳｽﾞ
6.76 百万 349.32 百万 1.81
EQT:US
EQT
6.21 百万 336.92 百万 1.75
WMB:US
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
9.80 百万 307.55 百万 1.59
STI:US
サントラスト・バンクス
4.15 百万 293.20 百万 1.52
FITB:US
ﾌｨﾌｽ･ｻｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
8.85 百万 292.92 百万 1.52
TROW:US
T.ﾛｳ･ﾌﾟﾗｲｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2.62 百万 292.34 百万 1.51
企業概要
JPモルガン中型株バリュー・ファンド（JPMorgan Mid Cap Value Fund）は、米国籍のオ ープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。アドバイザーの裁量によ り、購入時の時価総額が10億ドルから200億ドルのアンダーバリューの普通株に投資す る。
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111
Webサイト
www.jpmorganfunds.com