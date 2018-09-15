JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
JAM:IX
Cboe CXE EU
469.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
469.00
安値 - 高値 レンジ（日）
469.00 - 469.00
前日終値
469.00
52週レンジ
369.00 - 471.5
1年トータルリターン
27.95%
年初来リターン
17.69%
始値
469.00
安値 - 高値 レンジ（日）
469.00 - 469.00
出来高
0
前日終値
469.00
52週レンジ
369.00 - 471.5
1年トータルリターン
25.38%
年初来リターン
17.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 02/28/2017)
1.117
設定日
01/08/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GARRETT FISH / EYTAN SHAPIRO
直近配当額 ( 08/30/2018)
2.5
直近配当利回り（税込）
1.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.47%
3年トータルリターン
23.21%
5年トータルリターン
17.23%
企業概要
ＪＰモルガン・アメリカン・インベストメント・トラスト（JPMorgan American InvestmentTrust plc）は、英国籍のクローズドエンド型ファンド。北米市場への投資によるキャ ピタルゲインの獲得を目指す。米国企業を投資対象とし、適切な場合は小型および超小型株にもエクスポージャーを取る。
住所Registered Office:
Finsbury Dials
20 Finsbury Street
London, EC2Y 9AQ
United Kingdom
電話番号44-20-7742-6000
Webサイト
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