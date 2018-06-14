JAKSﾘｿｰｼｽﾞ
JAK:MK
Bursa Malays
1.45
MYR
0.01
0.69%
更新日時 13:28 JST 2018/06/14
始値
1.42
安値 - 高値 レンジ（日）
1.42 - 1.45
出来高
1,432,800
前日終値
1.44
52週レンジ
1.25 - 1.84
1年トータルリターン
-6.45%
始値
1.42
安値 - 高値 レンジ（日）
1.42 - 1.45
出来高
1,432,800
前日終値
1.44
52週レンジ
1.25 - 1.84
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-2.68%
株価収益率(PER) (TTM)
5.04
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (MYR) (TTM)
0.29
時価総額 (百万 MYR)
791.618
発行済株式数 (百万)
545.943
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.93
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Engineering & Construction Svcs
産業サブグループ
Building Sub Contractors
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企業概要
JAKSリソーシズ（Jaks Resources Berhad）は投資持株会社。子会社を通じて、貯水池、 水道管工事、パイプ敷設などの水供給建設プロジェクトを提供。鋼管の製造も手掛ける。
住所Lot 526 Pesiaran Subang Permai
Sungai Penaga Indl Park USJ 1
UEP Subang Jaya, 47600
Malaysia
電話番号60-3-5633-1988
Webサイトwww.jaks.com.my