Jennison Portfolio
JAJENNI:US
72.36
USD
0.07
0.10%
更新日時 2018/09/15
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
56.62 - 73.15
1年トータルリターン
25.17%
年初来リターン
17.30%
前日終値
72.43
52週レンジ
56.62 - 73.15
1年トータルリターン
25.54%
年初来リターン
17.30%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
72.36
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.173
設定日
04/25/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
KATHLEEN ANN MCCARRAGHER / MICHAEL DEL BALSO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|74.35 千
|126.38 百万
|5.89
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|872.80 千
|86.07 百万
|4.01
|
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
|217.11 千
|84.98 百万
|3.96
|
AAPL:US
アップル
|456.11 千
|84.43 百万
|3.94
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|429.63 千
|83.49 百万
|3.89
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|434.98 千
|80.70 百万
|3.76
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|390.24 千
|76.69 百万
|3.58
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|554.88 千
|73.49 百万
|3.43
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|1.43 百万
|71.86 百万
|3.35
|
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
|464.89 千
|63.41 百万
|2.96
企業概要
Jennison Portfolio is a variable annuity incorporated in the USA. The Portfolio seeks long-term growth of capital. The Portfolio invests in equity and equity-related securities of companies that exceed $1 billion in market capitalization at the time of investment and that the Portfolio believes have above-average growth prospects.
住所Prudential Series Fund
100 Mulberry Street
Gateway Center Three
Newark, NJ 07102
電話番号1-800-346-3778
Webサイトwww.annuities.prudential.com