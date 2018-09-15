Jennison Portfolio

JAJENNI:US
72.36
USD
0.07
0.10%
更新日時 2018/09/15
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
56.62 - 73.15
1年トータルリターン
25.17%
年初来リターン
17.30%
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前日終値
72.43
52週レンジ
56.62 - 73.15
1年トータルリターン
25.54%
年初来リターン
17.30%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
72.36
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.173
設定日
04/25/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
KATHLEEN ANN MCCARRAGHER / MICHAEL DEL BALSO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
74.35 千 126.38 百万 5.89
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
872.80 千 86.07 百万 4.01
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
217.11 千 84.98 百万 3.96
AAPL:US
アップル
456.11 千 84.43 百万 3.94
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
429.63 千 83.49 百万 3.89
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
434.98 千 80.70 百万 3.76
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
390.24 千 76.69 百万 3.58
V:US
ﾋﾞｻﾞ
554.88 千 73.49 百万 3.43
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
1.43 百万 71.86 百万 3.35
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
464.89 千 63.41 百万 2.96
企業概要
Jennison Portfolio is a variable annuity incorporated in the USA. The Portfolio seeks long-term growth of capital. The Portfolio invests in equity and equity-related securities of companies that exceed $1 billion in market capitalization at the time of investment and that the Portfolio believes have above-average growth prospects.
住所
Prudential Series Fund
100 Mulberry Street
Gateway Center Three
Newark, NJ 07102
電話番号
1-800-346-3778
Webサイト
www.annuities.prudential.com