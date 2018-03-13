JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｱｼﾞｱﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
JAI:IX
Chi-X Europe
352.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
前日終値
352.00
52週レンジ
288.00 - 377.00
1年トータルリターン
27.68%
年初来リターン
-2.17%
出来高
0
前日終値
352.00
52週レンジ
288.00 - 377.00
1年トータルリターン
27.68%
年初来リターン
-2.17%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 02/28/2017)
313.467
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD TITHERINGTON / AYAZ H EBRAHIM
直近配当額 ( 01/11/2018)
4
直近配当利回り（税込）
4.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
16.42%
5年トータルリターン
11.60%
企業概要
JPモルガン・アジア・インベストメント・トラスト（JPMorgan Asian Investment Trust plc）は、英国籍の投資信託。日本を除くアジアの株式市場への投資によりキャピタルゲ インの提供を目指す。分散化したアジア株ポートフォリオを保有し、借入金でポートフォリオにレバレッジを掛ける場合もある。
住所JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号44-207-742-6000
Webサイトam.jpmorgan.com