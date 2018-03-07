James Hambro Penrhos
JAHAPEI:LN
28.68
GBP
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
27.33 - 29.75
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-2.87%
52週レンジ
27.33 - 29.75
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
28.684
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
9.621
設定日
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0763
直近配当利回り（税込）
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CCJPAIG:ID
ｸｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ･ｶｰﾃﾞｨﾌ･ﾌｧﾝｽﾞ-CCｼﾞｬﾊ
|18.50 千
|324.62 千
|3.40
|
CFTROJI:LN
ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾛｰｼ
|125.00 千
|313.27 千
|3.28
|
GG713308:COR
|75.00
|270.93 千
|2.84
|
JOHUKYI:LN
J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ英国ｱ
|175.00 千
|253.75 千
|2.66
|
JOHJSGB:ID
J O Hambro Capital Managemen
|170.00 千
|251.77 千
|2.64
|
BAREGBU:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
|200.00 千
|249.94 千
|2.62
|
GARUKAI:LN
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
|150.00 千
|249.30 千
|2.61
|
FINDLPI:ID
ﾌｨﾝﾄﾞﾚｲﾊﾟｰｸ･ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾝﾄﾞ
|3.00 千
|240.25 千
|2.52
|
AFUMCZI:LN
AXA Framlington UK Mid Cap F
|90.00 千
|213.21 千
|2.23
|
JOHESSI:ID
J O ﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｱﾝﾌ
|35.00 千
|213.12 千
|2.23