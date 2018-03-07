James Hambro Penrhos

JAHAPEI:LN
28.68
GBP
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
27.33 - 29.75
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-2.87%
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52週レンジ
27.33 - 29.75
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
28.684
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
9.621
設定日
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0763
直近配当利回り（税込）
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CCJPAIG:ID
ｸｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ･ｶｰﾃﾞｨﾌ･ﾌｧﾝｽﾞ-CCｼﾞｬﾊ
18.50 千 324.62 千 3.40
CFTROJI:LN
ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾛｰｼ
125.00 千 313.27 千 3.28
GG713308:COR
75.00 270.93 千 2.84
JOHUKYI:LN
J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ英国ｱ
175.00 千 253.75 千 2.66
JOHJSGB:ID
J O Hambro Capital Managemen
170.00 千 251.77 千 2.64
BAREGBU:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
200.00 千 249.94 千 2.62
GARUKAI:LN
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
150.00 千 249.30 千 2.61
FINDLPI:ID
ﾌｨﾝﾄﾞﾚｲﾊﾟｰｸ･ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾝﾄﾞ
3.00 千 240.25 千 2.52
AFUMCZI:LN
AXA Framlington UK Mid Cap F
90.00 千 213.21 千 2.23
JOHESSI:ID
J O ﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｱﾝﾌ
35.00 千 213.12 千 2.23