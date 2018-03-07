James Hambro Barnham Broom

JAHABAB:LN
1.52
GBP
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.43 - 1.57
1年トータルリターン
92.80%
年初来リターン
-2.31%
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52週レンジ
1.43 - 1.57
1年トータルリターン
93.86%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
1.52
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
32.734
設定日
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.6238
直近配当利回り（税込）
41.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
HEAFSBI:ID
ｴﾙﾒｽ･ｱｼﾞｱ(除日本)株式ﾌｧﾝﾄﾞ
450.00 千 1.01 百万 3.09
CCJPAIG:ID
ｸｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ･ｶｰﾃﾞｨﾌ･ﾌｧﾝｽﾞ-CCｼﾞｬﾊ
57.50 千 1.01 百万 3.09
BGAD2RF:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ
60.00 千 972.60 千 2.98
LZGISID:ID
ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｽﾃｯﾄﾞ･ｲﾝﾌﾗｽﾄ
591.00 千 941.11 千 2.88
BAREGBU:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
748.08 千 934.88 千 2.86
GG713308:COR
250.00 903.09 千 2.76
CFTROJI:LN
ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾛｰｼ
350.00 千 877.17 千 2.69
JOHJSGB:ID
J O Hambro Capital Managemen
550.00 千 814.55 千 2.49
BAREBIN:LN
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ
18.50 千 766.27 千 2.35
GARUKAI:LN
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
450.00 千 747.90 千 2.29