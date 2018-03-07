James Hambro Barnham Broom
JAHABAB:LN
1.52
GBP
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.43 - 1.57
1年トータルリターン
92.80%
年初来リターン
-2.31%
52週レンジ
1.43 - 1.57
1年トータルリターン
93.86%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
1.52
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
32.734
設定日
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.6238
直近配当利回り（税込）
41.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
HEAFSBI:ID
ｴﾙﾒｽ･ｱｼﾞｱ(除日本)株式ﾌｧﾝﾄﾞ
|450.00 千
|1.01 百万
|3.09
|
CCJPAIG:ID
ｸｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ･ｶｰﾃﾞｨﾌ･ﾌｧﾝｽﾞ-CCｼﾞｬﾊ
|57.50 千
|1.01 百万
|3.09
|
BGAD2RF:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ
|60.00 千
|972.60 千
|2.98
|
LZGISID:ID
ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｽﾃｯﾄﾞ･ｲﾝﾌﾗｽﾄ
|591.00 千
|941.11 千
|2.88
|
BAREGBU:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
|748.08 千
|934.88 千
|2.86
|
GG713308:COR
|250.00
|903.09 千
|2.76
|
CFTROJI:LN
ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾛｰｼ
|350.00 千
|877.17 千
|2.69
|
JOHJSGB:ID
J O Hambro Capital Managemen
|550.00 千
|814.55 千
|2.49
|
BAREBIN:LN
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ
|18.50 千
|766.27 千
|2.35
|
GARUKAI:LN
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
|450.00 千
|747.90 千
|2.29