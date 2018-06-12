Jaguari FI Multimercado Cred
JAGRIFI:BZ
1.22
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.24
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
1.84%
前日終値
1.22
52週レンジ
1.14 - 1.24
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1.224214
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
11.027
設定日
05/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DIPLUSI:BZ
S3 Santander DI Plus I FIC F
|1.18 百万
|1.88 百万
|17.16
|
VIFFICM:BZ
VIF FIC FI Multimercado
|1.05 百万
|1.45 百万
|13.19
|
VIFFICA:BZ
VIF FIC FIA
|625.89 千
|891.10 千
|8.12
|
INPLVOL:BZ
Az Quest Legan Low Vol FIM
|194.22 千
|556.37 千
|5.07
|
JGPPLSF:BZ
JGP Corporate Plus FIC FI Mu
|3.93 千
|480.65 千
|4.38
企業概要
Jaguari FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Azimut Brasil Wealth Management Ltda
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr,
758 #51
04542-000, Sao Paulo - SP
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電話番号55-11-3552-7656
Webサイトhttp://www.azimutbrasil.com/