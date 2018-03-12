ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｲﾌｻｲｴ
JAGLX:US
NASDAQ GM
59.07
USD
0.05
0.08%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.23 - 60.50
1年トータルリターン
17.90%
年初来リターン
8.13%
前日終値
59.12
52週レンジ
49.23 - 60.50
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
59.07
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
3.584
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.151884
直近配当利回り（税込）
0.26%
ファンドマネージャ
ETHAN T LOVELL / ANDY ACKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AET:US
ｴﾄﾅ
|655.17 千
|118.19 百万
|3.31
|
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
|1.67 百万
|114.83 百万
|3.21
|
LLY:US
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ
|1.26 百万
|106.20 百万
|2.97
|
SHPG:US
ｼｬｲｱｰ
|670.01 千
|103.93 百万
|2.91
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|1.18 百万
|101.99 百万
|2.85
|
CELG:US
セルジーン
|876.86 千
|91.51 百万
|2.56
|
HUM:US
ヒューマナ
|328.98 千
|81.61 百万
|2.28
|
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
|248.69 千
|79.23 百万
|2.22
|
ANTM:US
ｱﾝｾﾑ
|350.92 千
|78.96 百万
|2.21
|
NVS:US
ノバルティス
|937.26 千
|78.69 百万
|2.20
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフ・サイエンス・ファンド（Janus Henderson Global Life Sciences Fund）は投資信託。マネジャーが生命科学セクターで成長性が あると見込んだ米国内外の株式への投資により、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。ポートフォリオ・マネジャーは、投資に「ボトムアップアプローチ」の手法を適用。
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
-