ジャガー･マイニング
JAGGF:US
OTC US
0.164
USD
0.000
0.00%
更新日時 2018/09/14
始値
0.164
安値 - 高値 レンジ（日）
0.164 - 0.164
出来高
4,025
前日終値
0.164
52週レンジ
0.126 - 0.330
1年トータルリターン
-25.45%
始値
0.164
安値 - 高値 レンジ（日）
0.164 - 0.164
出来高
4,025
前日終値
0.164
52週レンジ
0.126 - 0.330
1年トータルリターン
-25.45%
年初来リターン
-40.73%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
53.319
発行済株式数 (百万)
325.115
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
ジャガー・マイニング (Jaguar Mining Inc.) は、金鉱床の取得、探査、開発、運営会 社。ブラジルのミナスジェライス州で事業を展開する。
住所67 Yonge Street
Suite 1203
Toronto, ON M5E 1J8
Canada
電話番号1-647-494-5524
Webサイトwww.jaguarmining.com