ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞ
JAGCX:US
NASDAQ GM
32.44
USD
0.03
0.09%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.71 - 32.57
1年トータルリターン
34.98%
年初来リターン
16.56%
前日終値
32.47
52週レンジ
23.71 - 32.57
1年トータルリターン
34.77%
年初来リターン
16.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
32.44
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
2.839
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.183495
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BRAD SLINGERLEND / BRINTON JOHNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.82%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.61 百万
|147.19 百万
|5.54
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|139.68 千
|144.12 百万
|5.42
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|2.09 百万
|111.19 百万
|4.19
|
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
|873.47 千
|101.58 百万
|3.82
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|469.73 千
|86.21 百万
|3.24
|
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|367.97 千
|79.51 百万
|2.99
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|54.22 千
|78.48 百万
|2.95
|
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|850.72 千
|77.72 百万
|2.93
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|8.41 百万
|71.52 百万
|2.69
|
APH:US
アンフェノール
|807.20 千
|69.52 百万
|2.62
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・テクノロジー・ファンド（Janus Henderson Global Technology Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。技術の発展もしくは改善により著しい利益を受けるとマネジャーが判断した、成長見込みのある米国内外の株式に投資することにより、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
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