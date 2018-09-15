ジャガー･マイニング
JAG:CN
Toronto
0.22
CAD
0.01
2.38%
更新日時 2018/09/15
始値
0.20
安値 - 高値 レンジ（日）
0.19 - 0.22
出来高
84,800
前日終値
0.21
52週レンジ
0.18 - 0.41
1年トータルリターン
-20.37%
始値
0.20
安値 - 高値 レンジ（日）
0.19 - 0.22
出来高
84,800
前日終値
0.21
52週レンジ
0.18 - 0.41
1年トータルリターン
-20.37%
年初来リターン
-37.68%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.00
時価総額 (百万 CAD)
69.900
発行済株式数 (百万)
325.115
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.53
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
ジャガー・マイニング (Jaguar Mining Inc.) は、金鉱床の取得、探査、開発、運営会 社。ブラジルのミナスジェライス州で事業を展開する。
住所67 Yonge Street
Suite 1203
Toronto, ON M5E 1J8
Canada
電話番号1-647-494-5524
Webサイトwww.jaguarmining.com