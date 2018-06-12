企業概要

ヤーレン・スペアバンク（Jaren Sparebank）は地方貯蓄銀行。ノルウェーで法人・個人 向け銀行業務に従事。預金、クレジットカード、貸付、住宅ローン、ポートフォリオ運 用、不動産仲介サービス、インターネットバンキングなどのサービスを提供する。