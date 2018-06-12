ﾔｰﾚﾝ･ｽﾍﾟｱﾊﾞﾝｸ
JAEREN:NO
Oslo
125.00
NOK
2.00
1.57%
更新日時 2018/06/12
始値
125.00
安値 - 高値 レンジ（日）
125.00 - 125.00
出来高
50
前日終値
127.00
52週レンジ
112.00 - 145.50
1年トータルリターン
14.67%
始値
125.00
安値 - 高値 レンジ（日）
125.00 - 125.00
出来高
50
前日終値
127.00
52週レンジ
112.00 - 145.50
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
-6.72%
株価収益率(PER) (TTM)
9.39
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (NOK) (TTM)
13.31
時価総額 (百万 NOK)
616.565
発行済株式数 (百万)
4.933
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.29
直近配当利回り（税込）
4.80%
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
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企業概要
ヤーレン・スペアバンク（Jaren Sparebank）は地方貯蓄銀行。ノルウェーで法人・個人 向け銀行業務に従事。預金、クレジットカード、貸付、住宅ローン、ポートフォリオ運 用、不動産仲介サービス、インターネットバンキングなどのサービスを提供する。
住所Po Box 53
Kleppe, 4358
Norway
電話番号47-51-78-96-00
Webサイトwww.klepp-sparebank.no