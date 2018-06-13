ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌｧﾝ

JAENX:US
NASDAQ GM
129.37
USD
0.71
0.55%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.99 - 130.08
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
10.58%
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前日終値
130.08
52週レンジ
104.99 - 130.08
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
10.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
129.37
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
17.900
設定日
09/01/1992
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.048254
直近配当利回り（税込）
0.04%
ファンドマネージャ
PHILIP WHEATON / BRIAN DEMAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMTD:US
TDｱﾒﾘﾄﾚｰﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
7.33 百万 434.27 百万 2.54
ST:US
Sensata Technologies Holding
7.50 百万 388.48 百万 2.27
TEL:US
TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
3.76 百万 375.60 百万 2.20
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
3.99 百万 364.93 百万 2.14
SSNC:US
SS&Cﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
6.49 百万 347.91 百万 2.04
CSU:CN
ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄｳｴｱ
498.71 千 338.42 百万 1.98
ON:US
ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
13.15 百万 321.58 百万 1.88
WEX:US
WEX
1.93 百万 302.63 百万 1.77
CMPR:US
ｼﾝﾌﾟﾚｽ
1.94 百万 300.82 百万 1.76
NATI:US
ﾅｼｮﾅﾙｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
5.91 百万 298.66 百万 1.75
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・エンタープライズ・ファンド（Janus Henderson Enterprise Fund）は、米国籍のオープンエン型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。純資 産の80%以上を、購入時に時価総額がラッセル中型株グロース指数の資本規模の12か月平 均以内である中型企業の株式に投資する。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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