ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌｧﾝ
JAENX:US
NASDAQ GM
129.37
USD
0.71
0.55%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.99 - 130.08
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
10.58%
前日終値
130.08
52週レンジ
104.99 - 130.08
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
10.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
129.37
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
17.900
設定日
09/01/1992
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.048254
直近配当利回り（税込）
0.04%
ファンドマネージャ
PHILIP WHEATON / BRIAN DEMAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.93%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMTD:US
TDｱﾒﾘﾄﾚｰﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|7.33 百万
|434.27 百万
|2.54
|
ST:US
Sensata Technologies Holding
|7.50 百万
|388.48 百万
|2.27
|
TEL:US
TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
|3.76 百万
|375.60 百万
|2.20
|
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|3.99 百万
|364.93 百万
|2.14
|
SSNC:US
SS&Cﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|6.49 百万
|347.91 百万
|2.04
|
CSU:CN
ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄｳｴｱ
|498.71 千
|338.42 百万
|1.98
|
ON:US
ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
|13.15 百万
|321.58 百万
|1.88
|
WEX:US
WEX
|1.93 百万
|302.63 百万
|1.77
|
CMPR:US
ｼﾝﾌﾟﾚｽ
|1.94 百万
|300.82 百万
|1.76
|
NATI:US
ﾅｼｮﾅﾙｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
|5.91 百万
|298.66 百万
|1.75
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・エンタープライズ・ファンド（Janus Henderson Enterprise Fund）は、米国籍のオープンエン型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。純資 産の80%以上を、購入時に時価総額がラッセル中型株グロース指数の資本規模の12か月平 均以内である中型企業の株式に投資する。
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
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