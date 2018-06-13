James Alpha Event Driven Por

JAEIX:US
NASDAQ GM
10.35
USD
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更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.48
年初来リターン
1.17%
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前日終値
10.35
52週レンジ
9.99 - 10.48
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Event Driven Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
10.35
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
12.215
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.054
直近配当利回り（税込）
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MERFX:US
ﾏｰｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
107.17 千 1.75 百万 16.03
GAKIX:US
ｹﾙﾅｰ･ﾏｰｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
126.29 千 1.34 百万 12.25
MNA:US
IQﾏｰｼﾞｬｰ･ｱｰﾋﾞﾄﾗｰｼﾞETF
31.49 千 969.39 千 8.89
HYLD:US
ﾍﾟﾘﾀｽ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞETF
24.55 千 903.33 千 8.28
PGHY:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ短期高利回り債
33.68 千 797.93 千 7.32
SNLN:US
ﾊｲﾗﾝﾄﾞ/iBoxxｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
31.76 千 581.07 千 5.33
SYBJ:GR
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾕｰﾛHY
6.15 千 430.49 千 3.95
VT:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾄｯｸETF
5.07 千 375.10 千 3.44
SPFYX:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾋﾞｰｺﾝ･ｻｳﾝﾄﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ変動
30.76 千 318.41 千 2.92
SEMMX:US
ｾﾝﾊﾟｰMBSﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
29.23 千 311.84 千 2.86
企業概要
James Alpha Equity Hedge Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks attractive long-term risk-adjusted returns relative to traditional financial market indices.
住所
1290 Broadway
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-866-759-5679
Webサイト
www.alpsfunds.com