James Alpha Event Driven Por
JAECX:US
NASDAQ GM
10.40
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.48
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.66%
前日終値
10.38
52週レンジ
10.08 - 10.48
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Event Driven Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
10.4
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
12.950
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.054
直近配当利回り（税込）
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MERFX:US
ﾏｰｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|194.97 千
|3.24 百万
|25.18
|
GAKIX:US
ｹﾙﾅｰ･ﾏｰｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|198.39 千
|2.14 百万
|16.58
|
HYLD:US
High Yield ETF
|50.32 千
|1.85 百万
|14.36
|
PGHY:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債E
|42.40 千
|996.52 千
|7.73
|
MNA:US
IQﾏｰｼﾞｬｰ･ｱｰﾋﾞﾄﾗｰｼﾞETF
|27.19 千
|851.11 千
|6.61
|
IOFIX:US
AlphaCentric Income Opportun
|51.27 千
|629.61 千
|4.89
|
ANGL:US
ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ﾌｫｰﾙﾝ･ｴﾝｼﾞｪﾙ･ﾊ
|20.36 千
|590.61 千
|4.58
|
SYBJ:GR
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾕｰﾛHY
|6.70 千
|452.70 千
|3.51
|
SEMMX:US
ｾﾝﾊﾟｰMBSﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|40.25 千
|428.66 千
|3.33
|
DXJS:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 日本小型株米ﾄﾞﾙﾍｯ
|3.51 千
|155.72 千
|1.21
企業概要
James Alpha Equity Hedge Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks attractive long-term risk-adjusted returns relative to traditional financial market indices.
住所1290 Broadway
Denver, CO 80203
USA
電話番号1-866-759-5679
Webサイトwww.alpsfunds.com