James Alpha Event Driven Por

JAECX:US
NASDAQ GM
10.40
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.48
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
10.38
52週レンジ
10.08 - 10.48
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Event Driven Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
10.4
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
12.950
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.054
直近配当利回り（税込）
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MERFX:US
ﾏｰｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
194.97 千 3.24 百万 25.18
GAKIX:US
ｹﾙﾅｰ･ﾏｰｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
198.39 千 2.14 百万 16.58
HYLD:US
High Yield ETF
50.32 千 1.85 百万 14.36
PGHY:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債E
42.40 千 996.52 千 7.73
MNA:US
IQﾏｰｼﾞｬｰ･ｱｰﾋﾞﾄﾗｰｼﾞETF
27.19 千 851.11 千 6.61
IOFIX:US
AlphaCentric Income Opportun
51.27 千 629.61 千 4.89
ANGL:US
ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ﾌｫｰﾙﾝ･ｴﾝｼﾞｪﾙ･ﾊ
20.36 千 590.61 千 4.58
SYBJ:GR
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾕｰﾛHY
6.70 千 452.70 千 3.51
SEMMX:US
ｾﾝﾊﾟｰMBSﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
40.25 千 428.66 千 3.33
DXJS:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 日本小型株米ﾄﾞﾙﾍｯ
3.51 千 155.72 千 1.21
企業概要
James Alpha Equity Hedge Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks attractive long-term risk-adjusted returns relative to traditional financial market indices.
住所
1290 Broadway
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-866-759-5679
Webサイト
www.alpsfunds.com