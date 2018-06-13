James Alpha Event Driven Por
JAEAX:US
NASDAQ GM
10.35
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.48
年初来リターン
1.17%
前日終値
10.35
52週レンジ
9.99 - 10.48
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Event Driven Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
10.35
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
12.215
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.054
直近配当利回り（税込）
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MERFX:US
ﾏｰｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|107.17 千
|1.75 百万
|16.03
|
GAKIX:US
ｹﾙﾅｰ･ﾏｰｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|126.29 千
|1.34 百万
|12.25
|
MNA:US
IQﾏｰｼﾞｬｰ･ｱｰﾋﾞﾄﾗｰｼﾞETF
|31.49 千
|969.39 千
|8.89
|
HYLD:US
ﾍﾟﾘﾀｽ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞETF
|24.55 千
|903.33 千
|8.28
|
PGHY:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ短期高利回り債
|33.68 千
|797.93 千
|7.32
|
SNLN:US
ﾊｲﾗﾝﾄﾞ/iBoxxｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
|31.76 千
|581.07 千
|5.33
|
SYBJ:GR
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾕｰﾛHY
|6.15 千
|430.49 千
|3.95
|
VT:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾄｯｸETF
|5.07 千
|375.10 千
|3.44
|
SPFYX:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾋﾞｰｺﾝ･ｻｳﾝﾄﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ変動
|30.76 千
|318.41 千
|2.92
|
SEMMX:US
ｾﾝﾊﾟｰMBSﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|29.23 千
|311.84 千
|2.86
企業概要
James Alpha Equity Hedge Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks attractive long-term risk-adjusted returns relative to traditional financial market indices.
住所1290 Broadway
Denver, CO 80203
USA
電話番号1-866-759-5679
Webサイトwww.alpsfunds.com