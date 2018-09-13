ｱﾙ･ｼﾞｬｳﾌ
JADCO:AB
Saudi Arabia
22.82
SAR
0.18
0.78%
更新日時 2018/09/13
始値
22.78
安値 - 高値 レンジ（日）
22.78 - 22.82
出来高
8,388
前日終値
23.00
52週レンジ
22.40 - 32.95
1年トータルリターン
-17.93%
始値
22.78
安値 - 高値 レンジ（日）
22.78 - 22.82
出来高
8,388
前日終値
23.00
52週レンジ
22.40 - 32.95
1年トータルリターン
-17.93%
年初来リターン
-25.62%
株価収益率(PER) (TTM)
57.97
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (SAR) (TTM)
0.39
時価総額 (百万 SAR)
684.600
発行済株式数 (百万)
30.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
2.20
直近配当利回り（税込）
4.35%
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Agricultural Producers
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企業概要
アル・ジャウフ・アグリカルチャラル・デベロップメント（Al Jouf Agricultural Development Company）は、農業・畜産製品の製造販売会社。オリーブの木の栽培、オリ ーブオイル、じゃがいも、蜂蜜、タマネギの生産に従事。酪農場の運営と酪農製品の販売も手掛ける。
住所Al Jouf Building PO Box 321
Skaka
Saudi Arabia
電話番号966-4-654-0054
Webサイトwww.aljouf.com.sa