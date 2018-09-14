ｼﾞｬﾃﾞｿﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｼﾞｽﾞ
JAD:SP
Singapore
0.033
SGD
0.005
13.16%
更新日時 2018/09/14
始値
0.033
安値 - 高値 レンジ（日）
0.033 - 0.033
出来高
50,000
前日終値
0.038
52週レンジ
0.031 - 0.096
1年トータルリターン
-64.89%
始値
0.033
安値 - 高値 レンジ（日）
0.033 - 0.033
出来高
50,000
前日終値
0.038
52週レンジ
0.031 - 0.096
1年トータルリターン
-64.89%
年初来リターン
-56.58%
株価収益率(PER) (TTM)
17.55
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (SGD) (TTM)
0.002
時価総額 (百万 SGD)
23.925
発行済株式数 (百万)
724.995
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.38
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Semiconductors
産業サブグループ
Semiconductor Mfg
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企業概要
ジャデソン・エンタープライジズ（Jadason Enterprises Limited）はプリント基板販売 会社。プリント基板（PCB）業界および半導体業界向けに機器や資材の販売・取引に従事 する。 主な製品は、掘削機、レーザープロッター、湿式加工機、ドライフィルム、ドリルビット、およびラミネート。 同社製品のアフターセールスのほか、グラフィックアート・デジタルメディアのサービスも提供する。
住所3 Kaki Bukit Crescent
#03-01
Singapore, 416237
Singapore
電話番号65-6383-1800
Webサイトwww.jadason.com